Humanity: il nuovo trailer svela il mese di lancio su PSVR 2 e PSVR, disponibile la demo

Nel corso dello State of Play di febbraio trova spazio anche Humanity, peculiare titolo in arrivo su PlayStation 4 e PlayStation 5, compatibile anche con PlayStation VR 2 e PlayStation VR.

Gli sviluppatori di Tha Ltd ed il Enhance Games hanno presentato Humanity con il trailer che vi abbiamo riportato in apertura. In questo particolare progetto, in cui saranno presenti puzzle da risolvere e fasi platoform, vestiremo i panni di uno shiba. Di seguito la descrizione ufficiale di Humanity:

"Sei l'ultima speranza dell'umanità. Per fortuna, al tuo risveglio, hai assunto le sembianze di uno shiba! In un mix unico di subdole meccaniche di risoluzione di puzzle e platform di azione, l'esperienza di gioco eclettica e in continua evoluzione di Humanity ti porterà a guidare un'orda di persone costantemente in marcia verso la luce.

Impartisci comandi per guidare le masse e farle girare, saltare, spingere, fluttuare, arrampicare (e molto altro ancora!) verso la salvezza. Avventurati in una corposa modalità storia narrativa di 90 livelli, ricca di sfide sconvolgenti, boss e una vasta gamma di oggetti cosmetici opzionali da sbloccare. E non è tutto! Crea un percorso a ostacoli per mettere a dura prova gli umani o mettiti tu alla prova con la creazione di un puzzle per sfidare gli amici e condividerlo con il mondo!".

Humanity sarà disponibile nel corso del mese di maggio 2023 su PS5 e PS4, compatibile con PSVR 2 e PSVR. Se siete curiosi di avere un'assaggio dell'esperienza, potete già mettere in download una demo gratuita a tempo limitato del gioco.

In occasione dello State of Play sono stati annunciati i giochi PlayStation Plus di marzo 2023.