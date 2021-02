Humankind: Amplitude Studios implementerà un potente tool per il modding

In attesa del lancio di Humankind i ragazzi di Amplitude Studios sono tornati a parlare dell'ambizioso strategico e dei piani per il futuro, annunciando l'implementazioni di un tool ufficiale per le mod.

Come dichiarato dagli sviluppatori in un post del blog ufficiale di Humankind, lo studio ha pensato al supporto per le mod con largo anticipo, basandosi sui feedback provenienti dai vecchi giochi: "Abbiamo pensato al supporto per le mod sin dall'inizio del progetto e abbiamo posto maggiore enfasi nel fornire alla nostra community strumenti potenti ma accessibili". Il post prosegue: "Invece di modificare manualmente i file di gioco, i modder avranno accesso ad una serie di strumenti basati su Unity che il nostro team utilizza per aggiungere contenuti al gioco".

Con questi strumenti i mooder potranno modificare i valori di gioco, bilanciare e modificare tecnologie, unità e intere culture, modificare la localizzazione, riutilizzare asset 2D e 3D per la creazione di nuovi contenuti, cambiare il codice dell'IA, creare mappe e in futuro importare modelli esterni.

Questo potente tool non sarà tuttavia pronto per il lancio dello strategico e al momento Amplitude vuole concentrarsi sul feedback proveniente dai modder. Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Humankind uscirà su Steam, Stadia e Epic Games Store il prossimo 22 aprile. Potete trovare il provato di Humankind sulle nostre pagine.