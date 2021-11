Humankind: arriva la demo gratis per l'intrigante strategico di SEGA

Disponibile dallo scorso agosto 2021 su PC e Google Stadia, Humankind si è rivelato uno strategico 4X a turni di spessore, complesso ed articolato, capace di far breccia nel cuore di tutti gli appassionati del genere.

Come testimoniato anche dalla nostra recensione di Humankind, l'opera prodotto da SEGA e sviluppata da Amplitude Studios è un prodotto che sarebbe riduttivo definire un semplice "clone" della famosa serie di Civilization, ma ha una profondità ludica che lo rende uno dei migliori esponenti del suo genere usciti negli ultimi anni. Ma se finora non avete mai avuto modo di dare una chance al titolo Amplitude, adesso potrebbe arrivare la giusta occasione per sperimentare tutto ciò che l'opera offre.

Gli sviluppatori hanno infatti messo a disposizione una demo di Humankind pronta per il download da Steam o dall'Epic Games Store: grazie a questa versione di prova sarà possibile sperimentare i primi 100 turni dello strategico partendo dall'epoca neolitica per poi arrivare all'età classica. Inoltre, non solo la demo mette a disposizione 14 diverse culture giocabili, ma sarà anche possibile conservare i propri progressi per poi importarli nella versione completa qualora si decidesse di acquistarla.

E se non bastasse, il trailer di lancio di Humankind, che raffigura lo sbarco sulla luna in chiave ironica, potrebbe essere un'ulteriore spinta per dare una chance al titolo, specie ora che la demo è disponibile.