Humankind si fa attendere: le versioni PlayStation e Xbox non ce la fanno per il 2022

Doveva fare il suo esordio su console PlayStation e Xbox il 4 novembre del 2022, e invece Humankind si farà attendere più a lungo del previsto. Attraverso un comunicato SEGA Europe e lo sviluppatore Amplitude Studios confermano il posticipo dello strategico a turni già apprezzato su PC e Google Stadia nel 2021.

Gli autori avevano annunciato le versioni PlayStation e Xbox di Humakind la scorsa estate, grazie anche ad una collaborazione con Aspyr Media, e invece adesso le nuove edizioni sono rinviate a data da destinarsi a causa di "alcune sfide inaspettate" nello sviluppo delle conversioni. Indubbiamente una doccia fredda per gli appassionati del genere, soprattutto perché mancava meno di un mese al nuovo esordio di Humankind (previsto tra l'altro al day one anche su Xbox Game Pass).

"Ci scusiamo per l'inconveniente - spiegano gli sviluppatori - ma vi assicuriamo che SEGA Europe, Amplitude Studios e Aspyr Media stanno lavorando duro per offrire ai giocatori console la miglior esperienza possibile di Humankind. Non possiamo fornire una nuova finestra di lancio al momento, ma non appena saremo in grado di farlo lo faremo sapere a tutti, e ringraziamo la community per il suo continuo supporto e comprensione".

Proprio alla luce dell'incertezza sulla data d'uscita, Amplitude Studios consente a tutti coloro che hanno prenotato le versioni digitali di richiedere il rimborso se lo desiderano. Tutto in regola invece per la prima grande espansione del gioco, Together We Rule, che arriverà su PC il prossimo 9 novembre come previsto. Potete consolarvi con la nostra recensione di Humankind per PC, nella speranza di ricevere il prima possibile aggiornamenti per l'esordio su PlayStation e Xbox.