Humankind: la Closed Beta sarà accessibile per chi preordinerà il gioco

Amplitude Studios annuncia attraverso un nuovo trailer che prossimamente avrà inizio la Closed Beta di Humankind, il titolo strategico a turni incentrato sulla costruzione della nostra civiltà, prodotto da SEGA e considerato da molti come l'erede di Civilization.

Gli sviluppatori specificano che la Closed Beta sarà disponibile per tutti coloro che hanno preordinato o effettueranno il pre-order nei prossimi giorni su Steam o sull'Epic Games Store. In aggiunta invitano a seguire una serie di streamer durante la Beta che distribuiranno delle key del gioco tramite Twitch Drop. Gli autori mettono a disposizione la possibilità di giocare per un totale di 200 turni e sperimentare così 5 delle 6 ere totali prevista dalla versione completa di Humankind al lancio. La Closed Beta consentirà di sperimentare 10 nuove culture dell'era industriale, sfruttare carbone e petrolio per spingere l'economia della nostra civiltà, costruire ferrovie per spostare merci e truppe in maniera più rapida e affrontare combattimenti ancora più vasti che in precedenza con tanto di bombardamenti di artiglieria a lungo raggio per dare grosse difficoltà a tutti i nostri nemici.

Ricordiamo che Humankind uscirà nel corso dell'estate 2021, precisamente il 17 agosto. La nuova prova sarà quindi un'ottima occasione per sperimentare i progressi compiuti da Amplitude Studios in vista del debutto su PC del gioco. Nel frattempo potete leggere il nostro provato di Humankind e scoprire così tutte le nostre impressioni sul promettente strategico.