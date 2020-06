Humankind: la community potrà partecipare allo sviluppo, ecco come

Durante il PC Gaming Show SEGA e Amplitude hanno annunciato che Humankind uscirà nel 2021, lo studio ha poi fatto chiarezza sul programma OpenDev che permetterà alla community di prendere parte allo sviluppo del gioco.

"A partire da ora, i giocatori possono registrarsi per avere la possibilità di accedere a 3 location, in un periodo di tempo limitato, per concentrarsi su caratteristiche fondamentali del gioco (esplorazione, battaglie tattiche, gestione della città di base). Per tutta l'estate, le location verranno pubblicate una alla volta e altri giocatori avranno accesso ad ogni nuova location alla sua uscita. Ogni nuovo accesso concesso permetterà di accedere a tutte le location precedenti. Ogni location si concluderà con un sondaggio sulla progettazione del gioco che aiuterà il nostro team di sviluppatori a salire di livello. La registrazione è sulla nostra piattaforma unica di co-creazione di giochi, Games2Gether e la partecipazione è completamente gratuita!"

Gli interessati possono registrarsi al programma OpenDev e partecipare così allo sviluppo di Humankind fornendo preziosi consigli al team Amplitude e feedback utili per rifinire al meglio vari aspetti della produzione. In questo modo lo studio è certo di riuscire a produrre un gioco pensato su misura della community e in grado di rispettare le aspettative del pubblico.