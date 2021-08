Xbox Game Pass: nuovo gioco gratis a sorpresa ad agosto, arriva Humankind!

SEGA e Amplitude Studios hanno annunciato che Humankind sarà disponibile su PC dal day one nel catalogo Xbox Game Pass PC e Game Pass Ultimate, una bella notizia per tutti coloro che stanno attendendo l'arrivo di questo 4X a tema storico.

Humankind è atteso per il 17 agosto in esclusiva su piattaforma Windows, gli sviluppatori hanno voluto ringraziare i giocatori che in questi mesi hanno fornito preziosi feedback al team:

"È stato emozionante vedere la community mettere le mani sul gioco durante le ultime sessioni di OpenDev e ascoltare tutti i feedback positivi (e costruttivi!). I giocatori sono sempre stati al centro della filosofia di Amplitude e la pubblicazione di Humankind in agosto ci consentirà di avere più tempo per continuare a lavorare con la community e perfezionare il gioco per un'incredibile esperienza al D1."

L'aggiunta nel catalogo Game Pass al day one permetterà al gioco di raggiungere un vasto pubblico fin da subito con l'obiettivo di creare una community numerosa e appassionata che possa supportare il progetto e rendere Humankind una delle esperienze più interessanti e vivaci per gli amanti del genere.

Cosa ne pensate di questa nuova aggiunta al catalogo Game Pass ad agosto? Fatecelo sapere qui sotto nello spazio dedicato ai commenti.