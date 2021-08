Humankind: un ironico sbarco sulla Luna nel nuovo trailer di lancio

Nella giornata che segna l'esordio di Humankind, gli sviluppatori di Amplitude Studios hanno deciso di celebrare il lancio con un nuovo trailer che propone una particolare reinterpretazione dello storico sbarco sulla Luna.

A quasi due anni dall'annuncio di Humankind, lo strategico di Amplitude Studios ha finalmente fatto il suo esordio su PC. Per festeggiare il lancio gli sviluppatori e il publisher SEGA hanno pubblicato un singolare trailer che ripropone in chiave satirica uno degli eventi più significativi del secolo scorso, lo sbarco sulla Luna.

Gli autori di Endless Legend e Endless Space hanno infatti deciso di presentare il nuovo gioco di strategia ironizzando sull'elemento alla base della produzione, ovvero lo scontro tra le varie civiltà per il dominio del territori, utilizzando il suolo lunare come sfondo. Humankind permette di personalizzare l'esperienza mescolando le caratteristiche di oltre 60 differenti culture per creare una civiltà inedita ed unica nel suo genere.

Prima di lasciarvi al filmato vi ricordiamo che Humankind è disponibile da oggi su PC via Steam e sul servizio in abbonamento Xbox Game Pass. Sulle nostre pagine potete trovare la recensione di Humankind.