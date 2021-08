Humankind sulle orme di Civilization: piovono bombe atomiche nel video sull'Era Moderna

Dopo aver confermato l'arrivo di Humankind gratis su Xbox Game Pass, gli studi Amplitude dedicano il nuovo video diario del loro ambizioso strategico 4X al cosiddetto "Late Game", ossia alla fase della partita in cui la nostra civiltà entrerà nell'Era Moderna.

Seguendo lo schema tanto caro ai fan di Civilization, anche in Humankind il raggiungimento dell'Era Moderna sarà determinato dallo sblocco delle tecnologie più attuali, parallelamente agli sforzi profusi per evolvere le politiche sociali e contribuire alla prosperità della propria nazione virtuale.

Nel Late Game di Humankind ci sarà quindi spazio per aerei, treni, carri armati ipertecnologici e tantissime altre unità; non mancheranno nemmeno le attività legate alla Corsa allo Spazio (con benefici a cascata per ogni ambito socioeconomico della propria civiltà) e alla ricerca nucleare, tanto in ambito civile quanto in quello militare. Nel video confezionato da Amplitude, non a caso, viene mostrata la spaventosa animazione dello scoppio di una bomba atomica.

Prima di lasciarvi al video di cui sopra, e di leggere i vostri commenti per scoprire che cosa ne pensate di questo strategico 4X, vi ricordiamo che Humankind sarà disponibile dal 17 agosto su PC e Google Stadia, con approdo immediato nel catalogo di Xbox Game Pass per PC Windows 10.