Humankind, avete preordinato il gioco? Potete partecipare a Victor OpenDev!

Dopo l'annuncio del rinvio di Humankind, molti giocatori hanno chiesto agli sviluppatori se avrebbero avuto l'opportunità di giocarci di nuovo fino all'uscita. La risposta, per tutti coloro che hanno preordinato il gioco di strategia storica a turni, è affermativa!

A partire da oggi, qualsiasi giocatore che ha pre-acquistato il gioco su Steam o su Epic Games Store può accedere a Victor OpenDev e giocare nei panni dell'avatar di Victor Hugo dal Neolitico alla prima età moderna o 150 turni, a seconda dell'evento che si verifica per primo. OpenDev è un programma che negli ultimi mesi ha concesso ai giocatori l'accesso a sezioni mirate del titolo per raccogliere feedback, tramite sondaggi in-game e i forum G2G.

Dopo Lucy OpenDev sono state integrate molte modifiche. In Victor OpenDev i partecipanti giocano su una nuova mappa con molta acqua, quindi è tutto maggiormente incentrato sul gameplay navale (le mappe verranno generate casualmente nel gioco al momento della pubblicazione). Sono anche state integrate molte modifiche in base al feedback che gli sviluppatori hanno ricevuto durante Lucy OpenDev. Trovate tutte le informazioni necessarie per giocare alla nuova versione di prova sul sito ufficiale di Humankind.