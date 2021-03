Humankind è stato rinviato di nuovo, uscirà in estate

Amplitude Studio e SEGA hanno annunciato un nuovo rinvio per Humankind, gioco di strategia previsto per il mese di aprile e ora rimandato all'estate, con l'obiettivo di migliorare alcuni aspetti del progetto.

Romain de Waubert de Genlis (Chief Creative Officer e Studio Head di Amplitude) ha pubblicato una lettera aperta per ringraziare la community e spiegare i motivi alla base del ritardo:

"È stato emozionante vedere la community mettere le mani sul gioco durante le ultime sessioni di OpenDev e ascoltare tutti i feedback positivi (e costruttivi!). I giocatori sono sempre stati al centro della filosofia di Amplitude e la pubblicazione di Humankind in agosto ci consentirà di avere più tempo per continuare a lavorare con la community e perfezionare il gioco per un'incredibile esperienza al D1."

Humankind è atteso per il 17 agosto, il team utilizzerà questi mesi aggiuntivi per migliorare aspetti come accessibilità, bilanciamento, diplomazia e intelligenza artificiale. SEGA ha inoltre annunciato due contenuti extra per la Digital Deluxe Edition, chiunque prenoterà questa edizione otterrà in regalo gli avatar set Lucy e Edgar Allan Poe per personalizzare i loro leader.

Amplitude vuole assicurarsi che tutto funzioni al meglio prima di lanciare il suo progetto più ambizioso di sempre, definito da più parti come l'erede di Civilization.