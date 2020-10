Humankind: lo strategico debutta in early access su Stadia con una nuova data di lancio

Dopo il rinvio di questa estate e nel giorno del debutto in early access su Google Stadia, SEGA ha annunciato una nuova finestra di lancio per Humankind, lo strategico a turni sviluppato da Amplitude Studios fortemente ispirato alla storica tradizione di Civilization.

Presentato durante il Gamescom 2019, Humankind sarebbe dovuto approdare sul mercato già nel corso del 2020. Tuttavia a giugno SEGA e gli sviluppatori di Amplitude Studios hanno deciso di rimandare l'esordio definitivo al 2021. Oggi il publisher nipponico ha annunciato la nuova finestra di lancio ufficiale: lo strategico in stile Civilization arriverà ad aprile 2021. Il titolo è già disponibile per il pre-order su vari store digitali come Steam, Epic Games Store e da questo momento anche su Google Stadia.

Proprio oggi su quest'ultima piattaforma Humankind fa il suo debutto in una particolare versione early access definita dagli stessi ragazzi di Amplitude come "open dev". Nel corso di questa demo gratuita i giocatori potranno infatti partecipare allo sviluppo cimentandosi in tre differenti scenari per un periodo ti tempo determinato. Alla fine di ogni sessione gli utenti potranno completare un questionario che aiuterà gli sviluppatori a migliorare il titolo. Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye è disponibile la nostra prova di Humankind.