Humankind, lo strategico ha una finestra d'uscita: nuovo trailer da SEGA

Annunciato nel corso dell'edizione 2019 della Gamescom di Colonia con un primo reveal trailer di Humankind, il titolo SEGA punta a proporre un'ambiziosa avventura strategica.

Sviluppato dal team di Amplitude, il gioco è tornato a mostrarsi in occasione del PC Gaming Show 2020. Durante lo show digitale è stato infatti trasmesso un nuovo trailer di Humankind, che potete visionare direttamente in apertura a questa news. Per l'occasione, il team di sviluppo ha comunicato la finestra di uscita dello strategico: il titolo punta ad approdare sul mercato videludico nel corso del 2021.

