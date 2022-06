Humankind: lo strategico di SEGA arriva su PlayStation e Xbox, day one su Game Pass

La Summer Game Fest 2022 si è rivalta l'occasione giusta per SEGA per annunciare ufficialmente l'arrivo su console di Humankind, lo strategico 4X che è già riuscito a fare breccia nel cuore degli appassionati del genere su PC e Google Stadia, dove è sbarcato ad agosto del 2021.

Humankind si prepara a esordire su PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4 e Xbox One il 4 novembre di quest'anno. Il gioco sarà disponibile al day one su Xbox Game Pass.

Aspyr Media, che collabora con il publisher SEGA e lo sviluppatore Amplitude, si è detta entusiasta di poter ampliare la playerbase di Humankind, ed ha promesso un'esperienza di primo livello per le edizioni console dello strategico.

"In qualità di grandi fan di Humankind, siamo entusiasti di collaborare con SEGA e Amplitude per portare questo fantastico gioco a un nuovo pubblico", ha dichiarato Michael Blair, senior director di Aspyr per lo sviluppo del business, in un comunicato stampa. "Con la nostra storia in questo spazio, sappiamo che saremo in grado di offrire una profonda esperienza strategica che brilla davvero su console".

Ad affiancare l'annuncio delle versioni console, SEGA ha inoltre confermato che il secondo contenuto scaricabile del gioco, "Culture dell'America Latina" e l'aggiornamento principale gratuito "Bolivar", sono sono dispobili su PC da oggi stesso. Per ulteriori approfondimenti sul titolo, vi rimandiamo alla nostra Recensione di Humankind.