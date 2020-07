Humankind: svelato in video il primo scenario OpenDev, Towers of Babylon

Come parte dell'iniziativa lanciata da SEGA per coinvolgere la community nello sviluppo di Humankind, gli autori di Amplitude illustrano i contenuti accessibili partecipando all'OpenDev con il primo scenario "Towers of Babylon", dedicato ad una delle civiltà più antiche e importanti della storia umana.

Stando a quanto specificato dal colosso videoludico giapponese, una prima ondata di giocatori otterrà l'accesso allo scenario Towers of Babylon tramite il programma OpenDev.

Le attività correlate a questa prima fase di "sviluppo condiviso" con i cultori di giochi strategici "alla Civilization" si baseranno sull'esplorazione. L'accesso a questo e agli altri scenari dell'OpenDev di Humankind sarà a tempo limitato, ossia dalle ore 16:00 di giovedì fino alla medesima ora di lunedì.

Ad ogni nuovo scenario sarà consentito l'accesso ad altri appassionati: nel corso del mese di agosto dovrebbero essere proposte altri due scenari. I ragazzi di Amplitude specificano che chi verrà selezionato per partecipare all'OpenDev di Humankind potrà accedere agli scenari pubblicati precedentemente, garantendo così un flusso costante di informazioni e di suggerimenti che serviranno agli sviluppatori per ultimare questo ambizioso progetto.

Mentre aspettiamo di conoscere nel dettaglio i contenuti di Towers of Babylon e dei successivi scenari OpenDev, vi rimandiamo alla nostra anteprima di Humankind per PC come erede di Civilization.