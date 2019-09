Humankind: Video Anteprima del nuovo gioco di strategia di SEGA

La Gamescom 2019 non si è rivelata particolarmente ricca in quanto ad annunci, ma le sorprese non sono certamente mancate. Tra queste figura Humankind, nuovo gioco di strategia 4X di SEGA che ricorda molto da vicino produzioni come Civilization ed Age of Empires.

In cabina di regia ci sono i ragazzi di Amplitude, che hanno costruito il gioco sfruttando il know-how acquisito durante la lavorazione della serie di Endless Space ed Endless Legends. Humankind conserva il classico approccio ad esagoni di molti strategici 4X, così come la necessità di esplorare, individuare risorse e costruire centri abitati. A differenza di Civilization, in ogni caso, non c'è nessuna scelta da compiere durante la guida della civiltà.

Nonostante ciò, il titolo mette sul piatto molte meccaniche interessanti legate alla presenza di ben 60 differenti culture: nel corso delle partite sarà possibile scegliere quali di queste inglobare nella propria civiltà, ottenendo così dei vantaggi legati a ciascuna di esse. Per quanto concerne le battaglie, queste saranno su larga scala e non si risolveranno in un paio di turni. Sa questo progetto ha incuriosito anche voi, vi consigliamo di guardare la Video Anteprima allegata in cima a questa notizia e di leggere l'anteprima di Humankind curata da uno dei nostri inviati alla Gamescom, Daniele D'Orefice.