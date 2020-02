Humankind: il primo video diario racconta le origini dello strategico

Gli autori di Amplitude pubblicano il primo video diario di Humankind per raccontarci le sfide affrontate nel dare forma al loro ambizioso strategico targato SEGA.

Per venire incontro alle esigenze degli utenti che si avvicinano solo adesso a questo genere di esperienze gestionali e strategiche, il team di Amplitude ha deciso di suddividere questi video diari in modo tale da fornire tutte le informazioni legate al progetto nella maniera più chiara ed esaustiva possibile.

Il primo filmato di approfondimento di Humankind si concentra sule origini del titolo, ripercorrendo le sfide affrontate da Amplitude per approcciarsi allo sviluppo di questa nuova proprietà intellettuale traendo ispirazione da capolavori come Civilization.

I prossimi video diari di Humankind si concentreranno sulle dinamiche di gameplay e sulle innovazioni che andranno a caratterizzare l'offerta strategica e tattica del gioco, partendo dalla descrizione dei diversi biomi e delle funzionalità aggiuntive garantite dalle meraviglie naturali che imperleranno il paesaggio. Nel frattempo, vi invitiamo a leggere la nostra anteprima di Humankind per saperne di più sul nuovo strategico ad ambientazione storica realizzato sotto l'egida di SEGA e atteso al lancio non prima della seconda metà del 2020 su PC, PS4 e Xbox One.