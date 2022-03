Humanoid Studios: Casey Hudson annuncia lo sviluppo di un gioco fantascientifico AAA

Dopo aver annunciato la nascita di Humanoid Studios, Casey Hudson, ex general manager di Bioware e fondatore dello studio, ha confermato di essere al lavoro su una nuova IP basata su un universo fantascientifico inedito.

Dopo la fondazione avvenuta durante la scorsa estate, Humanoid Studios ha approfittato del lancio del nuovo sito per rivelare i primi dettagli sui progetti futuri dello studio. Il director del team ha infatti dichiarato: "Il nostro attuale progetto è un gioco AAA multipiattaforma incentrato sulla narrativa basata sui personaggi e su un universo fantascientifico completamente nuovo". Poche parole che bastano a destare l'interesse dei fan: Casey Hudson negli ultimi venti anni ha diretto e prodotto titoli di punta come la celebre trilogia di Mass Effect e Star Wars: Knight of the Old Republic. Le aspettative per questa nuova produzione poggiano quindi su solide basi.

Come si apprende dal sito di Humanoid Studios, dal quale è possibile dare un primo sguardo ai concept art del gioco, il team punta a creare un ambiente di lavoro dinamico e basato su una struttura organizzativa orizzontale. Le dimensioni dello studio sono al momento sconosciute ed alcune posizioni di lavoro sono ancora aperte. Come sempre vi terremo aggiornati sugli sviluppi del progetto.