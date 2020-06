Humble: 50 giochi a meno di 30 euro con il bundle Fight for Racial Justice

I gestori del negozio digitale di Humble supportano attivamente la causa del movimento Black Lives Matter lanciando una raccolta fondi per coinvolgere gli appassionati di videogiochi con un ricco bundle di titoli in offerta.

Fight for Racial Justice Bundle è uno speciale pacchetto lanciato da Humble che, con una donazione minima di 28 euro, consente di ottenere qualcosa come 50 giochi, oltre a 25 libri e a tanti fumetti. Le produzioni videoludiche in offerta spaziano dagli indie ai giochi tripla A, con titoli che spaziano da Football Manager 2020 a BioShock Remastered, da Hyper Light Drifter a Kerbal Space Program.

Il valore totale dei videogiochi inseriti nel bundle supera i 1.100 euro: tutti i soldi ricavati dalla vendita di questo pacchetto speciale saranno devoluti in beneficenza. Nel momento in cui scriviamo, sono stati venduti più di 44.000 bundle digitali, per un totale di oltre 1,3 milioni di euro raccolti.

Eccovi la lista completa dei giochi presenti nel Fight for Racial Justice Bundle di Humble Store:

Baba Is You

Hyper Light Drifter

The Jackbox Party Pack 4

Spelunky

Football Manager 2020

Kerbal Space Program

Titan Quest Anniversary Edition

>observer_

NBA 2K20

Sonic & SEGA All-Stars Racing

FTL: Advanced Edition

BioShock Remastered

This War of Mine

Endless Space - Collection

Armello

Age of Wonders III

Overlord II

Surviving Mars

Kingdom: Classic

Eastside Hockey Manager

GoNNER BLüEBERRY EDiTION

Overgrowth

Company of Heroes 2

The Ball

SUPER TIME FORCE ULTRA

System Shock: Enhanced Edition

System Shock 2

Broken Age

Fully Gaze Controll-able!

Newt One

All You Can Eat

A New Beginning - Final Cut

No Time to Explain Remastered

Knights of Pen & Paper 2

StarCrossed

Vertiginous Golf

EarthNight

Plunge

Pesterquest

Realpolitiks

Elite Dangerous

My Memory of Us

MirrorMoon EP

In Between

Gunscape Standard Edition

Neo Cab

Regular Human Basketball

Planet of the Eyes

Crowntakers

A desidera aderire all'iniziativa e avere accesso a questi videogiochi, ricordiamo che la raccolta fondi avviata da Humble con il Fight for Racial Justice Bundle si concluderà il 23 giugno.