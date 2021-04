Humble Bundle: cambia il sistema per le donazioni in beneficenza, la community protesta

Sui social e sui principali forum videoludici monta la protesta della community per la decisione, assunta dai gestori di Humble Bundle, di rimuovere lo slider per decidere la quota da donare in beneficenza per ciascun acquisto effettuato sullo store digitale.

Nel motivare questa scelta, e rispondere indirettamente alle accuse mosse da una parte della community, i rappresentanti di Humble specificano sulle pagine del blog ufficiale dello store che "Humble è stato lanciato con un unico pacchetto di giochi oltre un decennio fa, e questo prevedeva la possibilità di impostare liberamente la quota da donare in beneficenza con ogni acquisto effettuato. Da allora, la straordinaria passione della community ha permesso a Humble di raccogliere 195 milioni di dollari in beneficenza. Per continuare a sostenere in futuro questo sforzo, da circa un mese abbiamo apportato degli aggiornamenti alle pagine del Bundle, specie nella gestione delle slide. Lo abbiamo fatto per migliorare il servizio, ma i test hanno generato confusione tra gli utenti e di questo ce ne scusiamo, avremmo dovuto essere più proattivi nel comunicare ciò che stava accadendo".

Contestualmente al redesign del portale e all'ammodernamento delle singole sezioni che lo compongono, Humble Bundle abbandona quindi il sistema delle "donazioni libere tramite slider" per adottare un meccanismo semplificato basato su importi predefiniti. Il nuovo sistema, almeno inizialmente, proporrà due opzioni: la prima concederà l'85% della somma spesa ai publisher, il 10% ad Humble e il restante 5% agli enti benefici, mentre con la la seconda il denaro speso dai giocatori andrà per l'80% ai publisher, il 5% ad Humble e il 15% in beneficenza.

I rappresentanti di Humble Bundle ritengono quindi che questo sistema, proprio in funzione della maggiore chiarezza determinata dall'abbandono dello slider per la quota sulle donazioni libere, aumenterà il numero di utenti che sceglieranno di donare la quota più elevata delle somme spese per acquistare giochi e pacchetti promozionali.