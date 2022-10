Humble Bundle Baldur's Gate & Beyond: il nuovo bundle è il sogno di ogni fan di GDR

Dopo aver raccolto oltre 20 milioni di dollari per l'Ucraina, Humble Bundle guarda in direzione dei patiti di giochi di ruolo lanciando il bundle Baldur's Gate & Beyond, un ricchissimo pacchetto che comprende alcuni tra i GDR più rappresentativi del genere.

L'ultimo bundle 'modulare' del noto store digitale ci offre infatti l'opportunità di riscoprire Baldur's Gate, la saga che ha ridefinito l'intero settore e ispirato generazioni di sviluppatori di GDR. Sempre attraverso il nuovo bundle di Humble è possibile ritornare nelle Forgotten Realms con Neverwinter Nights Complete Adventures, la versione definitiva del classico GDR che comprende la versione Enhanced e sei avventure DLC.

Eccovi allora tutti i videogiochi compresi nel Baldur's Gate & Beyond spendendo una cifra uguale o inferiore ai 19,67 euro su Humble Bundle:

Pathfinder: Wrath of the Righteous

MythForce 25% Off Coupon

Neverwinter Nights: Complete Adventures

Baldur's Gate II: Enhanced Edition

Baldur's Gate: Enhanced Edition

Baldur's Gate: Siege of Dragonspear

Baldur's Gate: Faces of Good and Evil

Planescape: Torment: Enhanced Edition

Icewind Dale: Enhanced Edition

Come da tradizione per lo store Humble, il denaro speso dagli appassionati acquistando il bundle contribuirà a sostenere la causa di enti benefici e organizzazioni no profit. Per il bundle Baldur's Gate & Beyond, l'ente scelto da Humble è il World Central Kitchen, un'organizzazione internazionale che si prefigge lo scopo di preparare e consegnare pasti caldi ai più poveri, ai rifugiati e alle popolazioni colpite da disastri naturali.