Humble Bundle: fantasmi da legare con l'ultima collezione di giochi horror in forte sconto

Dopo aver offerto in forte sconto Control, Sable, Hellblade e Batora, lo store Humble lancia lo "Scary Games to Play in Dark", un ricco bundle che consente a tutti gli appassionati di videogiochi horror di ampliare la propria collezione di esperienze thrilling spendendo pochi euro.

Il nuovo bundle 'modulare' dei curatori del noto negozio digitale apre una finestra sugli universi di alcuni dei videogiochi più terrorizzanti che siano stati lanciati in questi anni. Il primo girone di questo inferno interattivo è popolato dai fantasmi di Visage, l'avventura horror in stile P.T. firmata da SadSquare Studio.

La nuova offerta Humble Bundle prosegue con The Mortuary Assistant, ultimo fenomeno horror di Steam che cala i giocatori nei panni di un imbalsamatore alle prese con delle entità demoniache. Eccovi allora tutti i videogiochi compresi nella raccolta Scary Games to Play in Dark di Humble Bundle, con l'elenco dei titoli da riscattare su Steam attraverso i rispettivi codici una volta acquistato il pacchetto completo spendendo una cifra uguale o superiore ai 16,68 euro:

Visage

The Mortuary Assistant

SCP: 5K

Them and Us

The Blackout Club

Labyrinthine

Propnight

Il denaro raccolto da Humble Bundle attraverso i pacchetti acquistati dai giocatori contribuirà a sostenere la causa di enti benefici e organizzazioni no profit: nel caso dell'ultimo bundle a tema horror, il negozio digitale di Humble sosterrà la causa di Malala Fund, un fondo che lavora per garantire un'istruzione e un ruolo di primo piano a tutte le bambine e ragazze svantaggiate.