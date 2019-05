Humble Bundle regala Age of Wonders 3 su PC: ecco come riscattarlo

Age of Wonders 3, l'ambizioso strategico a turni di Triumph Studios, è al centro della nuova iniziativa che i curatori dell'Humble Store hanno organizzato per promuovere il programma Humble Bundle.

Il titolo è già disponibile al download gratuito e lo sarà fino alle ore 19:00 italiane di domani, sabato 11 maggio. Per riscattare una copia di Age of Wonders III, basta iscriversi alla newsletter di Humble Bundle o effettuare il login al proprio account (dell'Humble Store o direttamente dell'Humble Bundle) e seguire le indicazioni riportate dal negozio digitale attraverso le pagine del sito ufficiale o tramite la mail inviata alla propria casella di posta elettronica.

Come per tutti gli altri titoli offerti dall'Humble Store, anche la versione gratuita di Age of Wonders 3 risulta essere sprovvista di qualsivoglia DRM: una volta effettuato il download del gioco, la copia sarà vostra per sempre.

Sempre per il mese di maggio, l'iscrizione (questa volta a pagamento) al programma Humble Monthly garantisce inoltre il download della Battle Edition di Call of Duty Black Ops 4, la versione dello sparatutto Activision sprovvista della componente Zombie e comprensiva del modulo multiplayer competitivo "classico" e della modalità battle royale Blackout.