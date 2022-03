Humble Bundle: Scarlet Nexus, Gears 5 e Celeste tra i giochi in sconto a meno di 18 euro

A conclusione del precedente Humble bundle contro il cancro, i curatori di Humble Store lanciano una nuova iniziativa promozionale per sostenere, questa volta, le attività svolte da Girls Who Code per colmare il gender cap nell'industria videoludica e negli altri settori dell'intrattenimento digitale.

La nuova tornata di offerte si focalizza così sui videogiochi con protagoniste le donne. All'interno del nuovo Humble Choice Heroines troviamo così il famoso GDR sci-fi Scarlet Nexus, il kolossal sparatutto Gears 5 e il capolavoro platform Celeste, in aggiunta ad altri quattro videogiochi altrettanto interessanti.

Pagando almeno 17,59 euro è possibile acquistare il pacchetto completo delle esperienze proposte dall'Humble Heroines:

Scarlet Nexus

Bloodstained: Ritual of the Night

Severed Steel

Gears 5

Celeste

Cloudpunk

Tacoma

Nell'annunciare questa importante iniziativa, i curatori del portale di Humble Bundle ribadiscono che il denaro raccolto con la vendita di questo pacchetto speciale aiuterà a supportare Girls Who Code e la missione portata avanti dall'organizzazione che s'impegna a colmare il gender gap nella tecnologia e cambiare l'immagine di come appare e cosa fa un programmatore.

Gli sconti del bundle Humble Heroines sono già attivi e lo rimarranno fino alla sera di mercoledì 23 marzo: tutti i videogiochi PC acquistati possono essere riscattati su Steam con un codice invitato dal team Humble una volta finalizzato l'ordine e provveduto al pagamento.