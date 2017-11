Humble Bundle: sconti fino al 70% sui titoli Rockstar Games

inaugura in anticipo ilcon una serie di sconti sui titoli, che comprendono trilpla A di oggi e del passato della serie

Per un periodo di tempo limitato, i giocatori PC possono approfittare di sconti fino al 70%. Tra le numerose offerte spicca sicuramente l'ultima fatica della software house americana GTA V, che propone per la prima volta un single-player distribuito su tre protagonisti. La longevità del titolo è inoltre notevolmente aumentata grazie a GTA Online, componente multiplayer che permette di creare il proprio personaggio e generare il chaos per le strade di Los Santos in compagnia dei propri amici.

Max Payne 3, seguito del popolarissimo shooter in terza persona nato dalle menti di Remedy Entertainment, è invece proposto in sconto del 65% a 6,99 $. Potete consultare tutte le offerte di Humble Bundle seguendo questo collegamento.