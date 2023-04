Humble Bundle: tanti giochi soulslike a pochi euro con la nuova offerta

Dopo aver offerto Death Stranding a un prezzo stracciato, i curatori dello store Humble lanciano un nuovo bundle altrettanto interessante che consente a tutti gli appassionati di videogiochi soulslike di arricchire la propria ludoteca spendendo pochi euro.

Il nuovo bundle "Striking Soulslikes" dello store Humble ci immerge nelle atmosfere di alcuni dei videogiochi soulslike e metroidvania più interessanti degli ultimi anni. I patiti del genere potranno padroneggiare le abilità dei guerrieri caduti nell'action ruolistico Mortal Shell, oppure abbracciare l'Oscurità nel metroidvania 2D Aeterna Noctis.

Nel pacchetto contenutistico confezionato da Humble troviamo anche Salt and Sanctuary, Loot of River, Sands of Aura e altri videogiochi che devono essere ancora svelati. Eccovi allora l'elenco dei titoli presenti nel nuovo Humble Bundle a tema soulslike, con la lista dei giochi da riscattare su Steam attraverso i rispettivi codici con l'acquisto del pacchetto completo spendendo una cifra uguale o superiore ai 16,30 euro:

Sands of Aura

Loot River

Aeterna Noctis

Blade of Darkness

Mortal Shell

Salt and Sanctuary

Presto in arrivo altri giochi!

Il termine ultimo per accedere a questa iniziativa promozionale è fissato per il 12 maggio. Come di consueto, il denaro raccolto da Humble Bundle con i pacchetti acquistati dai giocatori contribuiscono a sostenere la causa di enti benefici e organizzazioni no profit: nel caso dell'ultimo bundle a tema soulslike, il negozio digitale di Humble sosterrà la causa di Charity Water, un'organizzazione internazionale fondata nel 2006 che si impegna a fornire acqua potabile alle persone nei Paesi in via di sviluppo. Qualora ve la foste persa, qui trovate la nostra recensione di Mortal Shell.