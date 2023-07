Il nuovo Humble Bundle a tema Cyberpunk contiene ben 8 giochi in offerta

Humble Bundle ha lanciato un nuovo pacchetto ispirato al genere Cyberpunk. Dal titolo Cyberpunk Playground, il cofanetto digitale include ben otto articoli ambientati in città illuminate dalla luce dei neon in mondi al limite della distopia.

Il pacchetto si divide in tre fasce di prezzo per un totale di otto prodotti. In base a quali sono le nostre preferenze di spesa, possiamo optare per una delle seguenti opzioni:

Bundle di 2 articoli

Questo pacchetto, in cambio di almeno 6,39 Euro ci dà diritto a:

Voltage High Society

Cloudpunk

Bundle di 5 articoli

Questo pacchetto, alla cifra di almeno 9,14 Euro ci permette di ottenere i seguenti articoli:

Voltage High Society

Cloudpunk

Ghostrunner

Severed Steel

Coupon per sconto del 40% su Ghostrunner Project Hel

Bundle di 8 articoli

Questo pacchetto, che è il più completo, in cambio di almeno 13,71 Euro ci consegna tutti i seguenti articoli:

Voltage High Society

Severed Steel

Coupon per sconto del 40% su Ghostrunner Project Hel

Gungrave G.O.R.E.

Observer: System Redux

ANNO: Mutationem

Cloudpunk

Ghostrunner

L'acquisto dei bundle, inoltre, sostiene buildOn e Covenant House, due enti di beneficienza. Il primo finanzierà progetti di istruzione femminile come primo passo per porre fine alla povertà nel mondo in via di sviluppo. Il secondo fornisce cibo, riparo, assistenza immediata in caso di crisi e servizi essenziali ai giovani senzatetto in 31 città negli Stati Uniti, in Canada e in America Latina.



Se siete in cerca di altre offerte interessanti, date un'occhiata ai giochi PS5 e PS4 a meno di 8 euro o alle ultime ore dei Saldi estivi di Steam.