Humble Bundle per l'Ucraina: donazioni superiori a 20 milioni di dollari

La campagna di beneficenza legata ai giochi di Humble Bundle per l'Ucraina, conclusasi nel weekend, ha consentito ai curatori del noto store digitale di raccogliere donazioni superiori ai 20 milioni di dollari.

Grazie al contributo degli oltre 470mila appassionati di videogiochi che hanno deciso di aderire a questa campagna di beneficenza, il team di Humble Bundle è lieto di annunciare l'avvenuto superamento della soglia psicologica dei 20 milioni di dollari in donazioni, corrispondenti a circa 18,84 milioni di euro al tasso di cambio attuale.

L'intero ricavato del bundle Stand with Ukraine sarà devoluto a Razom for Ukraine, International Rescue Committee, International Medical Corps e Direct Relief, degli enti senza scopo di lucro che si stanno impegnando per offrire un supporto umanitario ai rifugiati ucraini.

In virtù delle partnership siglate da Humble Bundle con le case di sviluppo e i publisher internazionali desiderosi di supportare attivamente questa raccolta fondi, chi ha partecipato alla promozione ha potuto riscattare un pacchetto con oltre 100 videogiochi, ivi compresi Quantum Break, Metro Exodus, Back 4 Blood, Ryse Son of Rome, Spyro Reignited Trilogy, Satisfactory e Kerbal Space Program, oltre a decine di ebook e software per sviluppatori e creatori di contenuti.