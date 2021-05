Humble Bundle vs Covid-19: oltre 1 milione di dollari in beneficenza

Dopo le polemiche legate alle modifiche alle politiche di gestione di Humble Bundle, il portale comunica il raggiungimento di un notevole risultato per l'ultima offerta proposta.

Nel corso del mese di maggio, il portale ha infatti proposto alla community videoludica un interessante promozione, volta a raccogliere fondi per contrastare la diffusione del Covid-19. Con l'Humble Bundle Heal, nello specifico, i frequentatori della piattaforma hanno avuto modo di mettere le mani su ben oltre 600 dollari di contenuti, il tutto per una modica cifra. Tra i giochi coinvolti nell'iniziativa, erano ad esempio presenti Superhot, BioShock Remastered, The Witness, Undertale, Portal Knights, Baba is You, Into the Breach e molti altri titoli.



Una proposta che ha evidentemente attirato l'interesse di molti appassionati, con il Bundle che ha venduto la bellezza di 54.374 copie. Grazie alla generosità degli acquirenti, sono stati raccolti ben 1.170.824 milioni di dollari. La somma sarà devoluta integralmente ad una selezione di ONG attive in campo sanitario. Nello specifico, potranno beneficarne i professionisti di Medici Senza Frontiere, Direct Relief, International Medical Corps e GiveIndia. Un risultato sicuramente notevole, per un'iniziativa che ha visto Humble Bundle devolvere il 100% delle donazioni ricevute nel periodo di validità della campagna di raccolta fondi.