Humble Choice, un aprile scoppiettante: arrivano Assassin's Creed e Returnal, per un leak

Sebbene non sia ancora stato annunciato ufficialmente, è già trapelato online l'Humble Choice di aprile 2024. Se il leak di cui vi andiamo a parlare si rivelerà veritiero, si tratterà di un mese piuttosto invitante per i giocatori.

Come sembra testimoniare un'immagine trapelata sulle pagine di ResetEra, l'Humble Choice offerto da Humble Bundle per il mese di aprile includerà giochi come Assassin's Creed Valhalla e Returnal. Due pezzi da novanta a cui vanno ad aggiungersi altri titoli che vi andiamo a riportare di seguito:

Returnal

Assassin's Creed Valhalla

Werewolf The Apocalypse Earthblood

Noita, Blacktail

Fashion Police Squad

SpiritTea

Paquerette Down The BunBurrows

Come sempre in questi casi, sarà bene prendere quanto riportato con le pinze, in attesa di scoprire l'annuncio ufficiale da parte di Humble Bundle. Humble Choice è un servizio che, al costo di soli 9,99 euro, consente di ottenere l'accesso ad una selezione mensile di nuovi giochi da aggiungere alla propria libreria digitale, che rimarranno disponibili anche dopo la conclusione dell'abbonamento. Tra i vantaggi è incluso l'accesso alla Humble Games Collection, che contiene una lunga serie di giochi indie editi da Humble Bundle, insieme a vari sconti che potrete sfruttare per ottenere giochi per PC a prezzi convenienti (come da tradizione del sito, il 5% della cifra verrà devoluta in beneficienza).

