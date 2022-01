Humble Choice: c'è Mafia Definitive Edition tra i 10 giochi di gennaio 2022

Dopo Microsoft e la lista dei giochi Xbox Game Pass di gennaio, anche per i curatori dell'Humble Store giunge il momento di stilare l'elenco dei 10 titoli riscattabili "gratuitamente" dagli abbonati ad Humble Choice per inaugurare nel migliore dei modi il 2022.

Il piatto forte dell'offerta di gennaio di Humble Bundle è certamente rappresentato dalla presentza nel pacchetto Humble Choice di Mafia Definitive Edition, il remake firmato Hangar 13 del primo, leggendario capitolo della serie 2K lanciato nel settembre del 2020 a 18 anni di distanza dal capostipite.

Ad accompagnare la Definitive Edition di Mafia troviamo poi lo strategico sci-fi Iron Harvest, l'insolito GTA a tema medievale Rustler, il survival multiplayer Project Winter e il GDR spaziale basato sui combattimenti dogfight Between the Stars. Eccovi allora l'elenco completo dei videogiochi scaricabili "gratis" dagli iscritti ad Humble Choice a partire da oggi, martedì 4 gennaio:

Mafia: Definitive Edition

Iron Harvest

Project Winter

Rebel Cops

Rustler (Grand Theft Horse)

The Henry Stickmin Collection

Farmer's Dynasty

Between the Stars

Retrowave

Midnight Protocol

A chi ci segue, ricordiamo che il piano in abbonamento mensile ad Humble Choice viene proposto al prezzo di 10 euro: per ogni sottoscrizione, Humble Bundle dona il 5% a un'ente di beneficenza. Lo scorso mese, gli abbonati hanno contribuito alla donazione da 200.000 dollari a SpecialEffect, mentre il 5% dell'intera somma raccolta dallo store con le iscrizioni di gennaio ad Humble Choice verrà donato a buildOn, un'organizzazione che si prefigge lo scopo di offrire un'istruzione alle donne adulte analfabete (che rappresentano i due terzi dei 785 milioni di adulti analfabeti in tutto il mondo).