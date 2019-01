Humble Indie PlayStation Bundle 2019: nove giochi per 13 euro

E' disponibile da oggi il nuovo Humble Indie PlayStation Bundle 2019, realizzato in collaborazione tra Sony Interactive Entertainment e Humble Bundle: questo pacchetto offre un massimo di nove giochi per PlayStation 4 al costo 13 euro, scopriamo insieme i titoli inclusi nell'offerta.

Pagando 88 centesimi si riceveranno The Bard's Tale Remastered and Resnarkled, Grim Fandango Remastered e InnerSpace mentre con 8 euro si aggiungono alla proposta anche Broken Age, Layers of Fear, The Talos Principle (Devolver Digital) e Wasteland 2 Director’s Cut, infine con 13 euro si otterranno anche Killing Floor 2 e Shadow Warrior 2.

Humble Indie PlayStation Bundle 2019 sarà attivo per due settimane a partire da oggi, purtroppo le chiavi ottenute potranno essere utilizzate solamente sul PlayStation Store USA con account PSN americani, l'offerta non è valida nel nostro continente ma non è escluso che in futuro Humble Bundle e PlayStation possano pensare a promozioni esclusive per l'Europa.