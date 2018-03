Humble Monthly: Mafia 3, Deus Ex Mankind Divided e God Eater 2 nell'early unlock di aprile

Dopo aver concesso Dark Souls III Last Day of June tra i giochi inclusi nell'offerta di marzo, Humble Bundle ha da poco reso disponibile per l'acquisto l'early unlock dell'Humble Monthly di aprile.

L'early unlock, che offre solo una parte dell'offerta totale in arrivo ad aprile, presenta un trio di giochi parecchio interessante: Mafia 3, sviluppato da Hangar 13 e comprensivo del DLC Segni del Tempo; Deus Ex: Mankind Divided, ultimo episodio della saga di Square-Enix ed Eidos Montreal; e God Eater 2: Rage Burst, dagli sviluppatori ora impegnati nella realizzazione di Code Vein. L'acquisto di questi tre giochi (che vi garantirà l'accesso al resto dell'offerta di aprile) è effettuabile al costo di $12 (circa 10€).

Cosa ne pensate del nuovo Humble Monthly? Coglierete l'occasione per acquistare questi tre titoli in un colpo solo?