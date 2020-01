Da Humble Store arriva il Bundle per aiutare l'Australia: c'è anche Hollow Knight

I recenti catastrofici eventi che si stanno verificando in Australia hanno sconvolto tutti noi, incluso il mondo dell'industria videoludica. I numeri di cui si parla d'altronde sono impressionanti: 10 milioni di ettari di terreno in fiamme, 2.200 case distrutte, un miliardo di animali morti.

Per offrire tutto l'aiuto possibile al Continente Australiano si è mobilitato anche Humble Store, che ha deciso di aprire l'Australia Fire Relief Bundle, donando per intero tutti i guadagni per aiutare a ripristinare la situazione alla normalità.

"Riconosciamo umilmente la nostra responsabilità nei confronti della comunità globale. Insieme a sviluppatori e creatori, stiamo costruendo un fondo per aiutare chi è in difficoltà", si legge sul sito ufficiale dello store.

Il bundle è peraltro molto allettante, e comprende una trentina di giochi sbloccabili con una donazione minima suggerita di 25 dollari (naturalmente potete offrire anche una somma più alta). Il valore dei giochi totale si aggira sui 400 dollari, per cui vale davvero la pena farci un pensiero, anche perché tra i titoli compresi ci sono alcune vere e proprie gemme come Hollow Knight (qui la nostra recensione di Hollow Knight), ma anche titoli come Armello (anche in questo caso, sul nostro sito trovate la recensione di Armello), Crawl, Death Squared, Void Bastards, Duck Game e tanto altro.

Per partecipare vi rimandiamo al sito ufficiale dello store. Approfitterete di questa offerta per dare anche il vostro contributo?