Su Humble Store arrivano i Brawler Sale: ecco i picchiaduro in saldo

Se per voi l'estate tra le varie altre cose significa "torneoni ai picchiaduro con gli amici", Humble Store vi viene in aiuto e dedica i saldi di questo mese proprio agli esponenti del genere, con gli interessanti Brawler Sale, già attivi sulla piattaforma.

Alcune offerte sono davvero interessanti: basti pensare a Dragon Ball Fighterz, proposto con uno sconto del 75%, a 14.99 euro, Tekken 7 in vendita a 15.99 euro e Mortal Kombat 11 al 25% di sconto, venduto dunque a 44.99 euro. L'ultima incarnazione del picchiaduro di NetherRealm è uno dei titoli più validi di questa gen: per approfondire, date un'occhiata alla nostra recensione di Mortal Kombat 11.

Tra le altre offerte troviamo:

Street Fighter V: Arcade Edition - 19.99 euro

SoulCalibur VI - 20.39 euro

Marvel VS Capcom Infinite: Deluxe Edition - 23.99 euro

Blazblue: Cross Tag Battle - 15.29 euro

In più tante altre offerte riguardanti i character pass e i DLC dei vari titoli in questione. Per maggiori informazioni vi rimandiamo al sito ufficiale dell'Humble Store.

Che ne pensate? Avete già fatto la vostra lista della spesa?