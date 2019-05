Su Humble Store sono arrivati i saldi di primavera

L'arrivo della primavera non significa solo sonno, allergia crescente e clima impazzito, per fortuna: Humble Store ha appena lanciato i propri sconti di primavera, proponendo ad un prezzo piuttosto interessante tantissimi titoli.

Le promozioni saranno attive fino al 23 Maggio e coinvolgono nomi di grandi publisher come Microsoft, Ubisoft, 2K, Square Enix, Codemasters e tanti altri. Potreste ad esempio prepararvi all'arrivo di Borderlands 3 scaricando la Handsome Collection, o recuperare qualche titolo della serie di Assassin's Creed, molti dei quali aggiunti all'elenco dei giochi scontati (magari proprio l'ultimo, che continua a ricevere DLC. Qui ad esempio trovate la nostra recensione del DLC Campi Elisi di Assassin's Creed Odyssey).

Per darvi un'idea della portata dei giochi coinvolti troviamo, tra gli altri:

Assassin's Creed Odyssey a 29.99 euro

Bioshock The Collection a 14.99 euro

Deus EX a 6.74 euro

NBA 2K19 a 16.49 euro

Far Cry 5 a 19.79 euro

Borderlands: The Handsome Collection a 19.79 euro

Shadow of the Tomb Raider a 29.99 euro

Just Cause 4 a 29.99 euro

No Man's Sky a 29.99 euro

Non mancano poi i bundle dedicati ai singoli publisher, che pure propongono una selezione di titoli che vi farà risparmiare qualche soldino. L'elenco completo dei videogiochi in offerta sull'Humble Store lo trovate ovviamente sul loro sito ufficiale, che vi consigliamo di andare a vedere perché come avrete capito dalla news, il catalogo è veramente vasto e potrebbe contenere proprio il gioco che state cercando.

Ne approfitterete?