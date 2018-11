Humble Store lancia i saldi per il Black Friday e regala un gioco

Come tutti i principali rivenditori, anche Humble Store ha lanciato una promozione in vista del Black Friday scontando migliaia di titoli presenti in catalogo.

Le offerte sono innumerevoli ed interessano i giochi per PC dei maggiori produttori in circolazione, come Rockstar Games, Square Enix, 2K Games e molti altri. Grand Theft Auto V, ad esempio, è acquistabile a 19,79 euro, mentre Final Fantasy XV: Windows Edition a 24,99 euro e Nier: Automata a 29,99 euro. Spazio anche a tantissimi titoli indie, come Cuphead a 15,99 euro, Grim Dawn a 7,49 euro, Frostpunk a 21,89 euro e Darkest Dungeon a 6,89 euro, giusto per citarne alcuni. Segnaliamo anche Rainbow Six Siege a 13,99 euro e Rocket League a 9,99 euro. Per maggiori informazioni, vi invitiamo a consultare il sito web di Humble Store. Gli sconti saranno attivi fino alle ore 19:00 di martedì 27 novembre. Com'è consuetudine per Humble, una parte del ricavato viene devoluto in beneficenza.

C'è dell'altro! Oltre agli sconti, Humble Store sta offrendo in via del tutto gratuita Sins of a Solar Empire: Rebellion, apprezzato titolo strategico spaziale di Inroclad Games e Stardock Entertainment. Il titolo potrà essere riscattato gratuitamente a questo indirizzo fino alle ore 19:00 di giovedì 22 novembre.