Humble Store regala A Story About My Uncle per PC, ecco come ottenerlo

Un gioco gratis non si rifiuta mai ed oggi è la volta di A Story About My Uncle, offerto gratuitamente da Humble Store a patto di registrarsi alla newsletter dello store online di Humble Bundle.

"A Story About My Uncle è un'avventura platform in prima persona su un ragazzo che va alla ricerca di suo zio, e finisce in un mondo che non aveva mai immaginato che esistesse. Ricevi l'aiuto delle misteriose invenzioni di tuo zio che ti consentono di saltare incredibilmente alto e distante attraverso splendide ambientazioni, scopri indizi nei luoghi dove è stato (dove possa essere) tuo zio, e incontra creature fantastiche che ti aiuteranno nel tuo viaggio. Il movimento in A Story About My Uncle è la parte principale della meccanica di gioco, concentrata sul volteggiare nelle ambientazioni con un rampino che da al giocatore una meravigliosa sensazione di velocità e libertà. Volate attraverso un mondo di gioco con uno stile artistico unico e una storia misteriosa che si schiude davanti a voi."

Per aggiungere A Story About My Uncle (compatibile con Windows, Mac OS e Linux) alla vostra libreria di Steam vi basterà registrarvi alla newsletter di Humble Bundle, così facendo riceverete un codice da riscattare per ottenere il gioco completo, ma affrettatevi perchè avete tempo fino alle 17:00 di domani, sabato 12 gennaio. Una volta riscattato, il titolo sarà vostro per sempre e potrà essere utilizzato senza limitazioni di alcun tipo, come se fosse stato effettivamente acquistato.