Humble Store venderà i giochi Nintendo anche al di fuori degli USA?

All'inizio di quest'anno l'Humble Store aveva annunciato una mossa accolta con favore da gran parte dei gamer, iniziando a vendere codici digitali per i titoli di Nintendo Switch e 3DS. Sfortunatamente però, la possibilità riguardava solamente i clienti statunitensi dello shop.

Le cose però potrebbero presto cambiare, stando ad un recente live stream di Humble Bundle, nel quale è stato rivelato che il team starebbe considerando di estendere tale possibilità in futuro in più paesi, mostrando dunque una certa apertura nei confronti degli utenti di oltreoceano.

Il catalogo dello shop online in questo momento propone titoli di primo piano per la console ibrida di Nintendo come The Legend of Zelda: Breath of The Wild, Super Mario Odyssey, i due Pokémon Let's Go, Mario Kart 8 Deluxe, Super Mario Party e tanti altri, compreso Splatoon 2 e il relativo expansion pass.

Anche per quanto riguarda Nintendo 3DS il parco titoli è piuttosto ampi e comprende anche i due Pokémon Sole e Luna e le rispettive versioni Ultra, Ocarina of Time 3D ed altro ancora.

Vista la natura dello store inoltre, non è da escludersi che in futuro vengano implementate anche alcune raccolte dei suddetti giochi a prezzo scontato, anche se forse è ancora troppo presto per volare con la fantasia.

In attesa dell'ufficialità e di poter acquistare dal noto negozio online, diteci: vi farebbe piacere questa possibilità?