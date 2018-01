Humble Store: al via i saldi invernali con sconti su migliaia di giochi

Dopo, è ora il turno di. Nella giornata di ieri il celebre rivenditore ha dato il via ai suoi, con sconti fino al 90% su migliaia di giochi per PC.

Ce n'è davvero per tutti i gusti, con intere sezioni del negozio dedicate a publisher come Ubisoft, Bethesda, Deep Silver, THQ Nordic e altri. Tra i titoli in offerta si segnala The Witcher 3: Game of the Year Edition a 19,99 euro, Destiny 2 a 38,99 euro, Rocket League a 11,99 euro, DOOM a 14,99 euro, Hollow Knight a 9,89 euro e tanti, tantissimi altri.

Per una panoramica completa vi rimandiamo all'home page del negozio. Gli sconti saranno attivi fino alle ore 19:00 di giovedì 25 gennaio. Come di consueto, il 5% di tutti gli introiti verranno devoluti in beneficenza, a una tra le tante organizzazioni che è possibile scegliere durante il processo di acquisto.