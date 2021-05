Hundred Days: Broken Arms Games ci parla del suo manageriale vitivinicolo

Durante l'ultima puntata di Everye Talk, format del canale Twitch di Everyeye durante il quale ospitiamo i protagonisti della scena di sviluppo italiano, abbiamo chiacchierato con Elisa Farinetti e Yves Hohler di Broken Arms Games

I due sviluppatori (l'intero team ne conta in totale sei) ci hanno raccontato del promettente progetto al quale stanno lavorando, Hundred Days - Winemaking Simulator, la cui uscita è fissata per il prossimo 13 maggio su PC (via Steam ed Epic Games Store) e Google Stadia. Hundred Days è un singolare gioco manageriale e simulativo interamente dedicato alla produzione vitivinicola, nel quale i giocatori saranno chiamati a gestire la propria azienda e seguire la produzione del vino dal vigneto alla bottiglia, fino alla distribuzione in tutto il mondo.

Dopo le dovute presentazioni, Elisa e Yves ci hanno parlato a fondo del loro gioco, supportati da numerose scene di gameplay. Se vi siete persi la trasmissione, potete recuperare tranquillamente guardando la replica allegata in cima a questa notizia. Ne approfittiamo per invitarvi ad effettuare l'iscrizione al canale Twitch di Everyeye e ad attivare la ricezione delle notifiche, in modo da non perdervi nessuna trasmissione futura. In attesa dell'uscita di Hundred Days, potete inoltre già aggiungerlo alla lista dei desideri su Steam oppure prenotarlo su Epic Games Store al prezzo promozionale di 15,99 euro.