Hundred Star Games è il nuovo studio dei fondatori di Rocksteady e autori di Batman Arkham

Sefton Hill e Jamie Walker, co-fondatori di Rocksteady, hanno fondato un nuovo studio chiamato Hundred Star Games. Sia Hill che Walker hanno lasciato Rocksteady nel 2022, dopo 18 anni alla guida dell'azienda.

Secondo quanto riportato sul sito Great Place to Work, Hundred Star Games è una startup con sede a East London composta da 100 dipendenti tra cui veterani dell'industria e talenti emergenti, che nasce con lo scopo di produrre esperienza di alta qualità per i giocatori di tutto il mondo. Hundred Star Games sta attualmente cercando figure professionali e secondo vari curriculum su LinkedIn, la compagnia avrebbe reclutato diversi ex dipendenti di Rocksteady in questi ultimi mesi.

Sefton Hill e Jamie Walker hanno fondato Rocksteady nel 2004 dopo aver lasciato il loro lavoro in Argonaut Games, negli anni lo studio è diventato celebre per la trilogia di Batman Arkham (Batman Arkham Asylum, Batman Arkham City e Batman Arkham Knight) ed è attualmente al lavoro su Suicide Squad Kill The Justice League in uscita il 2 febbraio.

Questo progetto è stato supervisionato inizialmente da Hill e Walker, il loro supporto si è però interrotto nel 2022 al momento di lasciare la compagnia. Al momento, Hundred Star Games non ha ancora annunciato i suoi piani per il futuro ed eventuali giochi in sviluppo.