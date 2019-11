Huni: uno dei migliori top laner si assicura un contratto milionario

Il top laner Heo "Huni" Seung-hoon sarebbe in trattativa per una proroga di due anni del contratto con i Dignitas (ovvero gli ex Clutch Gaming, ormai sciolti). Nulla di strano direte voi. Se non fosse per il valore della trattativa: circa 2.3 milioni di Dollari, secondo un report di ESPN.

L'accordo renderebbe Huni tra i giocatori più pagati della League of Legends Championship Series. Il rinnovo contrattuale lo porrebbe sullo stesso piano di Jung "Impact" Eon-yeong, il quale può vantare un accordo triennale con il Team Liquid da 3.4 milioni di Dollari.

Huni ha appena 21 anni ed è sploso grazie alla lungimiranza dei Fnatic che nel 2015 l’hanno strappato ai Samsung, la squadra sud coreana. Huni ha quindi vinto due titoli con Fnatic arrivando terzo ai Worlds del 2015.

Si è quindi trasferito in Nord America per poi, alla fine del 2016, Huni è entrato a far parte delle leggende SK Telecom T1, con cui è arrivato secondo ai Worlds del 2017. Tornato in America, Huni è stato sin da subito uno dei giocatori più ambiti e richiesti della LCS.

Alla fine del 2018 gli Echo Fox – ormai implosi – non potevano permettersi l’ingaggio. Il giocatore quindi è stato reclutato dai Clutch Gaming/Dignitas, con cui ha partecipato al suo terzo Worlds.

Insomma, alla luce dei risultati, pare che quel contratto milionario se lo meriti.