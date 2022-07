Hunt Showdown, si alza la Luna dei Serpenti: il nuovo evento disponibile

L'eterna lotta tra mostri e cacciatori di Hunt: Showdown prosegue sui lidi di PC e console con un nuovo grande evento in-game, intitolato Luna dei Serpenti.

Con quest'ultimo, il team di sviluppo mette in scena una vera e propria infestazione sovrannaturale di serpenti, destinata a tormentare il Bayou sino al prossimo 25 settembre 2022. Nell'arco di questi due mesi, i giocatori dovranno cercare di catturare i letali rettili, per poi sacrificarli su degli appositi altari. Per conquistare preziosi Punti Evento, sarà inoltre possibile dedicarsi alla distruzione delle tane degli animali ultraterreni.



Per l'occasione, i Cacciatori potranno equipaggiare tre nuovi Tratti:

Beastface : riduce il raggio di reazione dei serpenti;

: riduce il raggio di reazione dei serpenti; Serpent : aumenta la distanza dalla quale è possibile fare i sacrifici;

: aumenta la distanza dalla quale è possibile fare i sacrifici; Poison Sense: utilizzando Vista Oscura sarà possibile avvistare i giocatori avvelenati presenti nelle vicinanze;

Entra in oltre in azione in Hunt: Showdown il. Completa l'evento la pubblicazione di un nuovo battle pass, denominato. Sfruttandone i contenuti gratuiti, i giocatori potranno potenziare il personaggio con due livelli aggiuntivi, mentre la versione a pagamento del pass battaglia attiverà ulteriori quattro livelli di personalizzazione.L'evento Luna dei Serpenti prosegue la narrazione che aveva caratterizzato il precedente evento. Per scoprire tutti i dettagli di trama, gli appassionati potranno peraltro ricorrere aglidedicati, che troveranno spazio anche sugli account social di