Hunt Showdown: annunciata la data di uscita su PS4 dell'FPS di Crytek

Gli sviluppatori di Crytek annunciano la data di lancio ufficiale di Hunt Showdown su PlayStation 4 e celebrano la nuova partnership con Koch Media per la distribuzione globale delle versioni digitali per PS4 e Xbox One di questo ambizioso sparatutto votato al multiplayer.

Anche in funzione del nuovo accordo siglato con Koch Media, l'azienda tedesca che ha dato origine alle serie di Far Cry e Crysis (oltreché al motore grafico CryEngine) promette di proseguire lo sviluppo di Hunt Showdown e di migliorarne l'esperienza di gioco attraverso l'aggiunta di nuove funzionalità e contenuti inediti.

Alcune di queste aggiunte entreranno a far parte dell'offerta ludica dell'FPS di Crytek su PC e console prima del lancio della versione PS4 di Hunt Showdown, previsto per il 18 febbraio. Attraverso l'aggiornamento 1.2 assisteremo infatti all'introduzione di nuovi cacciatori leggendari, di un sistema di matchmaking ottimizzato che consenta la creazione di team casuali, di un tutorial avanzato, di attrezzature inedite e di elementi di equipaggiamento ancora più originali.

Nel scaletta delle novità che interesseranno l'universo digitale del titolo, viene inoltre citata l'aggiunta della funzionalità di cross-play tra PlayStation 4 e Xbox One, di una modalità PvE singleplayer, di eventi stagionali, di ulteriori personalizzazioni nell'aspetto del proprio alter ego e di una nuova mappa.