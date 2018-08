Hunt Showdown arriverà su Xbox One nell'ambito del programma Game Preview

Nel corso della speciale puntata Inside Xbox in onda mentre vi scriviamo dalla Gamescom di Colonia, lo studio tedesco Crytek ha annunciato che Hunt Showdown verrà pubblicato anche su Xbox One nell'ambito del programma Game Preview.

Per l'occasione, è stato mostrato il trailer che potete ammirare in apertura di notizia. Purtroppo, non è stata svelata una data di lancio precisa. Il titolo è già disponibile su PC via Steam in Accesso Anticipato dallo scorso mese di febbraio. Si tratta di uno sparatutto in prima persona competitivo con importanti elementi PvE, mosso dal motore grafico proprietario CryEngine.

Fino a 5 team composti al massimo da 2 giocatori vengono catapultati all'interno della partita, dove devono dare la caccia ad un mostro. La prima squadra che riesce ad ucciderlo riceve una taglia e automaticamente diventa un bersaglio per tutti gli altri giocatori nel match. Per ulteriori informazioni sul titolo e sulle meccaniche di gioco, vi invitiamo a leggere l'anteprima di Hunt Showdown che trovate tra le nostre pagine.