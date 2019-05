Hunt Showdown di Crytek è ora disponibile in versione Beta su Xbox One

Hunt Showdown, interessante sparatutto in prima persona PVP/PVE di Crytek, è ora disponibile in versione Beta su Xbox One. Ad annunciarlo è lo stesso team di sviluppo tedesco attraverso le pagine di Xbox Wire.

Per partecipare al test, dovete scaricare l'applicazione Xbox Insider Hub, selezionare il gioco tra i contenuti disponibili e cliccare sul pulsante Partecipa. Il client Beta del gioco diverrà disponibile per il download al termine della procedura. Crytek ha specificato che i posti sono limitati e che l'accesso verrà concesso in ordine temporale: prima arrivate, meglio è! La sessione di test proseguirà fino alle ore 15:00 di lunedì 20 maggio. Non sono state fornite informazioni sulla data di pubblicazione del titolo completo, ma durante la scorsa Gamescom il team ha annunciato che verrà reso disponibile dapprima nell'ambito del programma Xbox Game Preview.

Hunt: Showdown, ricordiamo, è già disponibile su Steam in Accesso Anticipato. Si tratta di un sparatutto in prima persona che combina elementi PvP con meccaniche PvE. Fino ad un massimo di 5 team composti al massimo da 2 giocatori sono chiamati a dare la caccia ad un mostro. La prima squadra che riesce ad ucciderlo riceve una taglia e automaticamente diventa un bersaglio per tutti gli altri giocatori nel match. Per maggiori informazioni sulle meccaniche del gioco, vi consigliamo di leggere l'anteprima di Hunt Showdown.