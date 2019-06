Hunt: Showdown debutta su PC e Xbox One ad agosto, su PS4 in autunno

Crytek ha annunciato che Hunt: Showdown debutterà ufficialmente su Xbox One e PC il prossimo 20 agosto al prezzo di 39,99 euro, dopo una fase di accesso anticipato svoltasi su entrambe le piattaforme. Il titolo arriverà anche su PlayStation 4 nel corso dell'autunno, in una data non ancora precisata.

La compagnia tedesca ha inoltre fatto sapere che, oltre alle edizioni digitali, in collaborazione con il publisher Koch Media lancerà sul mercato anche le versioni fisiche del gioco. Hunt: Showdown, per chi non lo sapesse, è uno sparatutto in prima persona che combina elementi PvP con meccaniche PvE, nel quale 5 team composti al massimo da 2 giocatori ciascuno sono chiamati a dare la caccia ad un mostro. La prima squadra che riesce ad ucciderlo riceve una taglia e diventa automaticamente un bersaglio per tutti gli altri giocatori presenti in partita. "Maggiore è il rischio, maggiore è la ricompensa. Un solo errore può costare ogni cosa, e la morte è permanente", si legge nella descrizione ufficiale. Se volete saperne di più sulle meccaniche di gameplay, vi consigliamo di leggere l'anteprima di Hunt: Showdown.

Il titolo è stato lanciato per la prima volta in Accesso Anticipato nel febbraio 2018 su Steam. Da allora sono stati pubblicati circa 20 aggiornamenti che hanno introdotto nuovi boss, nemici, mappe, orari della giornata, bilanciamenti di gameplay e affinamenti all'intelligenza artificiale. Su Xbox One è invece arrivato lo scorso maggio nel programma Xbox Game Preview. Dopo un anno e mezzo, quindi, Hunt: Showdown è pronto a vedere la luce nella sua forma completa. Tutti coloro che procederanno al preordine otterranno una skin leggendaria per arma.