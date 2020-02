Hunt Showdown disponibile su PS4 e Xbox One in edizione fisica

Crytek e Koch Media annunciano che Hunt Showdown è disponibile in versione fisica per PlayStation 4 ed Xbox One, insieme al nuovo aggiornamento 1.2 ora scaricabile su tutte le piattaforme.

"Hunt Showdown, un bounty hunting game competitivo in prima persona, combina il brivido degli sparatutto in prima persona e dei giochi di sopravvivenza e racchiude questi elementi in un formato basato sui match. Ad ogni incontro possono partecipare fino a dieci giocatori che possono giocare in solitaria o in squadre da due, mentre competono per abbattere raccapriccianti mostri delle paludi della Louisiana, che alcuni critici hanno definito una singolare miscela di elementi PvP e PvE. Una volta iniziata una missione di caccia, i giocatori diventano immediatamente un bersaglio per ogni altro cacciatore rimasto sulla mappa. Più alto è il rischio, maggiore è la ricompensa, ma un singolo errore potrebbe costare tutto e la morte è permanente."

Disponibile su PC dalla scorsa estate, l'ultimo progetto di Crytek (autori di Far Cry, Ryse Son of Rome e della serie Crysis) ha riscosso un discreto successo e si prepara ora ad ampliare il suo pubblico grazie all'arrivo su nuove piattaforme dell'edizione scatolata su supporto fisico.