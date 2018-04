Hunt Showdown: disponibile una nuova patch che migliora le performance

Sin dal lancio in Early Access su Steam, avvenuto lo scorso febbraio, Crytek ha lavorato a una patch per migliorare le prestazioni di Hunt:Showdown. A partire da quest'oggi l'aggiornamento è disponibile per il download.

L'update è dedicato sopratutto ai giocatori con PC non troppo performanti e si concentra principalmente sulle prestazioni della CPU al fine alleggerire il carico di lavoro. Trovate tutti i dettagli del caso nel filmato in apertura di notizia, in cui Chris Auty (Level Design Director), Theodor Mader (Lead of Rendering Engineer) e Sebastian Laurent (Technical Director) ci illustrano le caratteristiche dell'aggiornamento.

Al momento Hunt Showdown è disponibile esclusivamente su PC in Accesso Anticipato, tuttavia Crytek non ha escluso del tutto un eventuale porting del gioco per console. Di seguito, potete consultare i requisiti minimi e raccomandati:

Minimi

OS: Windows 7 64bit

Processore: Intel i5 @ 2.7GHz (sesta generazione) o AMD Ryzen 3 1200

Memoria: 8 GB RAM GPU: NVIDIA GeForce GTX 660 TI o AMD Radeon R9370

DirectX: Versione 11

Network: Connessione Internet a banda larga

HDD: 20 GB

Scheda Audio: compatibile con DirectX

Note addizionali: Miglior esperienza con cuffie

Raccomandati

OS: Windows 10 64 bit

Processore: Intel i5 @ 3.2 GHz (sesta generazione) o AMD Ryzen 5 1400

Memoria: 12 GB RAM GPU: NVIDIA GeForce GTX 970 4 GB o AMD Radeon R9 390X

DirectX: Versione 11

Network: Connessione Internet a banda larga

HDD: 20 GB

Scheda audio: compatibile con DirectX

Note addizionali: Miglior esperienza con cuffie

E voi avete provato il nuovo FPS di Crytek?